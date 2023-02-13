Землетрясения в Турции вошли в десятку сильнейших с эпицентром на суше

Землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших подземных толчков с эпицентром на суше, когда-либо произошедших в мире. Об этом сообщил Эдвин Ниссен, профессор сейсмологии Викторианского университета в канадской провинции Британская Колумбия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Что делает их таким разрушительным, так это сочетание масштабов и местоположения в густонаселенной части Турции", - сказал Ниссен.

По его словам, сильнейшие землетрясения в основном происходят в океанах. Профессор отметил, что произошедшее на прошлой неделе землетрясение стало самым смертоносным в истории Турции после землетрясений, которое произошло в 1939 году. Тогда погибли более 30 тысяч человек.

Сейсмолог добавил, что еще одной причиной гибели большого количества людей стали наиболее неблагоприятные условия, - толчки произошли по среди ночи и в зимнее время.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое, по словам президента Эрдогана, стало самым мощным с 1939 года. В тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Впоследствии афтершоки раздались в Сирии, где также погибли люди, в Иране и ряде других стран региона.

По последним данным, в результате землетрясении в Турции погибли 29 605 человек.