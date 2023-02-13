Минобороны Британии потребовало увеличить военный бюджет

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил за увеличение военного бюджета королевства в ближайшие два года на 20%. Об этом пишет The Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, Уоллес обратился с просьбой к главе Минфина Джереми Ханту увеличить увеличить расходы на оборонный сектор на сумму от 8 млрд фунтов стерлингов ($9,6 млрд) до 11 млрд фунтов стерлингов ($13,2 млрд). Он сослался на военный конфликт на Украине и высокую инфляцию в стране. Сейчас оборонный бюджет Великобритании составляет 48,6 млрд фунтов ($58,5 млрд) в год.

Согласно источникам издания, Минфин отказался повышать расходы на оборону из-за других приоритетных направлений, в том числе сферы здравоохранения.

Однако источники в оборонной сфере заявили, что дополнительные средства нужны не для закупки новой техники, а для поддержки нынешнего состояния вооруженных сил королевства.