В Ирландии предложили посадить кошек на карантин

В Ирландии борьба с коронавирусом привела к острой нехватке вакцин для кошек, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Причинами стали как перепрофилирование заводов, выпускающих кошачьи вакцины, под производство вакцин против COVID-19, так и то, что во время карантина многие завели себе кошек. В результате в Ирландии наблюдается нехватка вакцин для защиты от кошачьего гриппа и вируса лейкемии кошек (FeLV).

Ожидается, что дефицит будет особенно ощущаться в феврале и до начала лета, когда обычно у кошек появляется приплод. С вакцинами для собак таких проблем нет. По мнению специалистов, это связано с тем, что рынок собачьих вакцин значительно шире.

Ирландские ветеринары рассматривают различные меры по борьбе с дефицитом вакцин, включая увеличение интервалов ревакцинации кошек. Для перечисленных болезней оптимальным считается делать это ежегодно.

Есть надежда, что к лету с дефицитом вакцин удастся справиться. До этого времени ветеринары рекомендуют держать кошек дома и препятствовать их общению с сородичами.