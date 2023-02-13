Жители России жалуются на волков, гуляющих по улицам

В Архангельской области волки начали выходить в города. Кадрами в соцсетях поделились жители Северодвинска.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, животные спокойно выходят из леса и бегают по дорогам. Не боятся они ни машин, ни людей рядом, поэтому горожане снимают их с близкого расстояния.

Городская полиция напомнила жителям, что именно человек может спровоцировать нападение зверя. Поэтому к волкам запрещается подкрадываться или резко убегать от них.

Кроме того, стражи порядка порекомендовали не смотреть животным в глаза, не поворачиваться к ним спиной и не делать резких движений. В таком случае волк утратит интерес к человеку и уйдет.

"Не подходите и не прикасайтесь. Даже если вам кажется, что животное не опасно, и даже если оно само идет на контакт. Осторожно отступайте от него, надеясь, что оно утратит к вам интерес. Не кричите, не пытайтесь его прогнать, не машите на него руками или ногами, не бросайте в него ничего, не провоцируйте и не раздражайте его! Оставайтесь спокойным, чтобы животное не посчитало вас угрозой", - говорится в сообщении регионального главка МВД.

В заключение полиция также напомнила, что ни в коем случае нельзя прикасаться и приближаться к щенкам волков.