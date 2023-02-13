Bloomberg назвал ущерб от землетрясения в Турции

Ущерб от землетрясения в Турции может составить $84 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Конфедерацию предпринимателей и бизнеса Турции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Конфедерации, ущерб от двух мощных землетрясений в Турции может превысить $84 млрд или около 10% ВВП. Около $70,8 млрд приходится на ущерб жилым домам. Еще $10,4 млрд - потери национального дохода. Еще $2,9 млрд достигают потери в рабочей силе.

Расчеты проводились на основании данных о землетрясении в Турции в 1999 году.