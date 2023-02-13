https://news.day.az/world/1537615.html Bloomberg назвал ущерб от землетрясения в Турции
Bloomberg назвал ущерб от землетрясения в Турции
Ущерб от землетрясения в Турции может составить $84 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Конфедерацию предпринимателей и бизнеса Турции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации Конфедерации, ущерб от двух мощных землетрясений в Турции может превысить $84 млрд или около 10% ВВП. Около $70,8 млрд приходится на ущерб жилым домам. Еще $10,4 млрд - потери национального дохода. Еще $2,9 млрд достигают потери в рабочей силе.
Расчеты проводились на основании данных о землетрясении в Турции в 1999 году.
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