https://news.day.az/world/1537656.html Астероид осветил ночное небо над Францией - ВИДЕО
Астероид осветил ночное небо над Францией - ВИДЕО
Небольшой астероид осветил ночное небо над Францией, сообщает радиостанция Franceinfo.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным радиостанции, астероид был особенно виден над Руаном, но интернет-пользователи также поделились видео, в которых его можно заметить из Парижа или с юга Англии.
Как отметило Европейское космическое агентство (ESA), речь идет о метеороиде под названием Sar 2667.
Ранее сообщалось, что NASA провело эксперимент с астероидами на установке HAARP. Об этом сообщает Университет Аляски в Фэрбенксе.
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