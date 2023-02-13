Небольшой астероид осветил ночное небо над Францией, сообщает радиостанция Franceinfo.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным радиостанции, астероид был особенно виден над Руаном, но интернет-пользователи также поделились видео, в которых его можно заметить из Парижа или с юга Англии.

Как отметило Европейское космическое агентство (ESA), речь идет о метеороиде под названием Sar 2667.

Ранее сообщалось, что NASA провело эксперимент с астероидами на установке HAARP. Об этом сообщает Университет Аляски в Фэрбенксе.