https://news.day.az/world/1537667.html Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 643 человек
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 643 человек
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 643 человек.
Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.
Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
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