https://news.day.az/world/1537669.html Прокуратура Армении выдвинула обвинение против Сейрана Оганяна
Прокуратура Армении выдвинула обвинение против Сейрана Оганяна
Против бывшего министра обороны Армении и главы фракции "Айастан" Сейрана Оганяна выдвинуто обвинение.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Армении.
Прокуратура заявила, что в 2008-2009 годах Сейран Оганян решил продать земельные участки площадью 1,2 и 0,9 га в связи с отсутствием необходимости для Минобороны по ценам, намного дешевле рыночных.
Он также обвиняется в других деяниях в результате превышения должностных полномочий, которые привели к тяжким последствиям.
В связи с уголовными делами парламент Армении лишил его депутатской неприкосновенности.
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