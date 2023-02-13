В Китае белки-ищейки работают в полиции и вычисляют наркоторговцев

Полиция в Китае использует специально обученных белок в борьбе с наркоторговцами, пишет Oddity Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Появление белок-ищеек в полицейских подразделениях Китая - часть ключевого национального научно-исследовательского проекта страны, цель которого - создание новых методов дрессировки животных, вынюхивающих наркотики. Ученым давно известно об остром обонянии белок, но методы дрессировки грызунов до сих пор не были достаточно развиты.

Инь Цзинь, ведущий дрессировщик полицейской бригады города Хэчуань, рассказал, что ему и его команде удалось обучить шесть белок, используя собственные технологии и методы дрессировки. Сообщается, что грызунов приучили царапать место, где они обнаружили наркотики.

Испытания показали, что белки не только так же эффективны, как собаки-ищейки, но и имеют дополнительное преимущество. Они способны забираться в места, которые собаки никогда не смогут проверить.