https://news.day.az/world/1537708.html В Хатае спустя 167 часов из-под завалов вышел мужчина - ВИДЕО
В Хатае спустя 167 часов из-под завалов вышел мужчина - ВИДЕО
В турецком Хатае спустя 167 часов после разрушительных землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше из-под завалов спасен мужчина.
Как передает Day.Az со ссылкой на Star, мужчина сам вышел из-под завалов здания в районе Антакья по открытому спасателями для него проходу.
Пострадавшему оказали первую помощь и передали медикам.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре