В Хатае спустя 167 часов из-под завалов вышел мужчина

В турецком Хатае спустя 167 часов после разрушительных землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше из-под завалов спасен мужчина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Star, мужчина сам вышел из-под завалов здания в районе Антакья по открытому спасателями для него проходу.

Пострадавшему оказали первую помощь и передали медикам.