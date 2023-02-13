В Хатае спустя 167 часов из-под завалов вышел мужчина
5 ilədək dəyişməz 14,5%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

В турецком Хатае спустя 167 часов после разрушительных землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше из-под завалов спасен мужчина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Star, мужчина сам вышел из-под завалов здания в районе Антакья по открытому спасателями для него проходу.

Пострадавшему оказали первую помощь и передали медикам. 