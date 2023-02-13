ДТП с грузовиком в России, есть погибшие

Два человека погибли, один пострадал при столкновении легковушки и грузовика в Ишимском районе Тюменской области. ДТП произошло в ночь на 13 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на 289-м километре трассы Тюмень - Омск столкнулись Cherry и большегруз Scania. По предварительной информации, водитель легковушки выехал на встречную полосу.

"Скончались жители Омской области: 45-летний водитель и 56-летний пассажир Cherry, в больницу доставлен 38-летний пассажир легкового автомобиля", - сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Отмечается, что водитель Scania не пострадал.