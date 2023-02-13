Биткоину предсказали рост до 500 тысяч долларов

Автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки предсказал, что курс биткоина вырастет до 500 тысяч долларов за монету к 2025 году. Он уверен, что вера в доллар ослабнет, а наравне с криптовалютой расти начнут цены на драгоценные металлы: серебро и золото. Его слова приводит РБК, передает Day.Az.

"Приближается гигантский крах. Возможна депрессия. ФРС заставили печатать миллиарды фальшивых денег", - констатировал он и назвал золото с серебром деньгами богов, а биткоин - долларом для людей. При этом саму американскую валюту Кийосаки жестко раскритиковал и предрек, что вера в нее в скором времени будет разрушена.

Кийосаки неоднократно предсказывал скорый крах рынка. Например, осенью 2022 года он призывал как можно скорее переводить средства в криптовалюту. "Я предсказываю, что грядет крупнейший крах в мировой истории", - написал автор своим поклонникам. Кийосаки уверен, что доллар разрушит существующую экономическую систему, что приведет к массовому принятию криптовалюты, поскольку она не контролируется правительством.