Фабрику Mars в США оштрафовали

В Пенсильвании фабрику, производящую батончики Mars, оштрафовали за падение двух рабочих в чан с шоколадом. Об этом сообщил 13 февраля телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Инцидент произошел в июне 2022 года. По словам официальных представителей компании, рабочие, которых наняла подрядная организация, делали ремонт на объекте в Элизабеттауне. Во время работ мужчины упали в резервуар с шоколадом. Чтобы извлечь сотрудников из резервуара, понадобилась помощь спасателей: они просверлили отверстие в днище резервуара и освободили пострадавших.

Обоих мужчин отправили в больницу, при этом одного из рабочих пришлось эвакуировать на вертолете.

После расследования несчастного случая, которое проводило управление по охране труда и здоровья США (OSHA), фабрику оштрафовали более чем на $14,5 тыс. Управление, сославшись на Mars Wrigley, заявило, что сотрудники, которых наняли для этих работ, не имели права приближаться к резервуарам, а также для них не провели инструктаж по технике безопасности и не обеспечили необходимым оборудованием.