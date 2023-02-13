"Чернобыль лайт" произошел в США
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Тысячи галлонов канцерогенного винилхлорида разлились и сгорели в Огайо в результате схода с рельсов  50 вагонов поезда.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

СМИ называют происходящее "Чернобыль лайт". Жители задаются вопросом, безопасно ли возвращаться после крушения токсичного поезда.

Fox News сообщает, что жителям по-прежнему запрещено покидать дома после выброса токсичных химикатов.