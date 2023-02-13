В Китае произошло землетрясение

Сеть сейсмологических станций Казахстана зарегистрировала в понедельник землетрясение магнитудой 4,3 на территории Китая. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского министерства по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, подземный толчок был зафиксирован в 16:38 по времени Астаны. Эпицентр стихии находился в 614 км на северо-восток от Алма-Аты на территории Китая. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.