https://news.day.az/world/1537729.html В Китае произошло землетрясение
В Китае произошло землетрясение
Сеть сейсмологических станций Казахстана зарегистрировала в понедельник землетрясение магнитудой 4,3 на территории Китая. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского министерства по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, подземный толчок был зафиксирован в 16:38 по времени Астаны. Эпицентр стихии находился в 614 км на северо-восток от Алма-Аты на территории Китая. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
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