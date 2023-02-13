Самолет совершил аварийную посадку из-за возгорания крыла

Самолет, следовавший из Эдинбурга в Нью-Йорк, был вынужден совершить аварийную посадку из-за пожара, пишет LADBible. Пламя охватило крыло лайнера и попало на видео пассажиров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что самолет принадлежит авиакомпании Delta Airlines. Когда борт достиг высоты три километра, пассажиры услышали громкий хлопок и заметили, что правое крыло лайнера объяло пламенем. Пилоты, узнав об инциденте, совершили аварийную посадку в аэропорту Глазго.

Джули Нисбет, одна из пассажиров, рассказала, что вскоре после взлета она и еще несколько человек заметили, как из крыла самолета вытекает какая-то жидкость. По словам женщины, скорее всего, это было топливо.

"Затем мы увидели, как капитан ходит туда-сюда по салону, и мы подумали, что случилось что-то серьезное", - добавила она.

В аэропорту самолет уже ждали пожарные бригады и спасатели. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.