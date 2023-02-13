Число островов Японии удвоилось

Правительство Японии в результате проведенного впервые за 35 лет исследования местной акватории удвоило число принадлежащих стране островов с 6 852 до 14 125. Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Исследование проводилось на базе автоматизированного изучения электронной версии карты Японии, утвержденной властями в 2022 году. Полученные данные сравнивались со сделанными в прошлом аэрофотоснимками для исключения рукотворных объектов. В итоговый список вошли острова, окружность которых превысила 100 метров.

По данным Кyodo, удвоение числа островов не приведет к возникновению претензий властей Японии на расширение границ территориальных вод страны. Ожидается, что обновленные статистические данные будут обнародованы в марте.