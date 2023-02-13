https://news.day.az/world/1537756.html Сельчук Байрактар поблагодарил азербайджанских спасателей в Кахраманмараше - ВИДЕО
Сельчук Байрактар поблагодарил азербайджанских спасателей в Кахраманмараше - ВИДЕО
Технический директор турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар поблагодарил азербайджанских спасателей в Кахраманмараше.
Как передает Day.Az, он обратился к спасателям Министерства чрезвычайных ситуаций, которые участвуют в поисково-спасательных работах в Кахраманмараше, со словами благодарности.
"Наши молитвы с вами, да благословит вас Аллах! Весь наш народ молится за вас", - сказал Байрактар.
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