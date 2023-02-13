Технический директор турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар поблагодарил азербайджанских спасателей в Кахраманмараше.

Как передает Day.Az, он обратился к спасателям Министерства чрезвычайных ситуаций, которые участвуют в поисково-спасательных работах в Кахраманмараше, со словами благодарности.

"Наши молитвы с вами, да благословит вас Аллах! Весь наш народ молится за вас", - сказал Байрактар.