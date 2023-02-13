ЕС может столкнуться с проблемами заполнения газохранилищ к следующей зиме

Несмотря на снижение цен на газ, энергетические проблемы Евросоюза не преодолены, сообщество может столкнуться с новым скачком цен и проблемами заполнения газохранилищ к следующей зиме. Об этом говорится в опубликованном в понедельник зимнем экономическом прогнозе Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Угроза недостатка газа в ЕС выглядит менее серьезной, чем несколько месяцев назад, но ее все еще нельзя сбрасывать со счетов. Альтернативные источники поставок были найдены, уровень запасов газа увеличен, энергоэффективность повышена, тогда как цены на газ заметно упали. В то же время, в условиях геополитической напряженности в будущем спотовые цены могут вырасти, в частности, открытие Китая может привести к глобальному росту спроса на сжиженный природный газ. Заполнение газохранилищ к зиме 2023-2024 года может оказаться сложнее, чем ожидалось", - говорится в документе.

В нем не упоминается тот факт, что в 2022 году практически до конца весны большинство стран ЕС интенсивно продолжали закачивать в хранилища российский газ в ожидании прекращения поставок, что облегчило ситуацию в 2022 году, но чего не удастся повторить в 2023 году. Кроме того, в документе не упоминается, что зима 2022-2023 годов в Европе выдалась очень теплой, что значительно сократило потребление газа в Европе.