https://news.day.az/world/1537787.html Километровый разлом появился в Кахраманмараше после землетрясения - ВИДЕО
Километровый разлом появился в Кахраманмараше после землетрясения - ВИДЕО
Протянувшийся на километры разлом в деревне Тевеккелли провинции Кахраманмараш был замечен с дрона после двойного землетрясения, которое произошло 6 февраля.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В данном районе проходит Восточно-Анатолийский разлом. Является продолжением меридионального Левантского разлома, с которым сочленяется вблизи города Антакья восточнее залива Искендерун. Простирается на северо-восток, продолжаясь до верховий реки Куры.
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