Километровый разлом появился в Кахраманмараше после землетрясения
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Протянувшийся на километры разлом в деревне Тевеккелли провинции Кахраманмараш был замечен с дрона после двойного землетрясения, которое произошло 6 февраля.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В данном районе проходит Восточно-Анатолийский разлом. Является продолжением меридионального Левантского разлома, с которым сочленяется вблизи города Антакья восточнее залива Искендерун. Простирается на северо-восток, продолжаясь до верховий реки Куры.