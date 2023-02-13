Во время землетрясения в Газиантепе перевернулись 6 поездов

В результате обвала горных пород после землетрясения в турецкой провинции Газиантеп, на технической железнодорожной станции с рельс сошли и опрокинулись шесть поездов.

Кроме того, куски горных пород упали на рельсы и перекрыли движение поездов, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Перекрыто транспортное сообщение в Ислахие, Нарлы, Тюркоглу, Нурдагы и Февзипаша.

Отмечается, что в результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Принимаются срочные меры по ликвидации последствий аварии.