https://news.day.az/world/1537789.html Во время землетрясения в Газиантепе перевернулись 6 поездов - ФОТО - ВИДЕО
Во время землетрясения в Газиантепе перевернулись 6 поездов - ФОТО - ВИДЕО
В результате обвала горных пород после землетрясения в турецкой провинции Газиантеп, на технической железнодорожной станции с рельс сошли и опрокинулись шесть поездов.
Кроме того, куски горных пород упали на рельсы и перекрыли движение поездов, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Перекрыто транспортное сообщение в Ислахие, Нарлы, Тюркоглу, Нурдагы и Февзипаша.
Отмечается, что в результате инцидента погибших и пострадавших нет.
Принимаются срочные меры по ликвидации последствий аварии.
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