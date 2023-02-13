В Австралии акула напала на фридайверов и украла у них рыбу

В Австралии акула напала на инструктора по фридайвингу Тао Хугланда и его приятеля Джозефа и украла у них рыбу. Об этом сообщает The Sun.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, фридайверы находились под водой, когда внезапно столкнулись с хищником. "Большая узкозубая акула проплыла прямо передо мной. Страха не было. Это было скорее удивление, шок и сработавший инстинкт выживания "бей или беги"", - рассказал Тао. Мужчина отбился от акулы, и тогда она набросилась на Джозефа и схватила рыбу, наколотую на гарпун его ружья для подводного плавания. Затем другая пойманная мужчинами рыба начала уплывать, и Тао попытался поймать ее. В этот момент акула снова подплыла к фридайверу и выхватила рыбу.

Мужчины быстро поплыли к берегу и вскоре оказались на суше. "После столкновения с акулой мы оба были в шоке и стояли на берегу, удивляясь, что никто из нас не потерял никаких конечностей и не был укушен", - вспоминает Тао. Фридайвер добавил, что на следующий день они с товарищем вернулись в океан, но чувствовали себя напряженно.

Тао поделился видео, снятым во время нападения, в социальной сети TikTok, и собрал более 840 тысяч просмотров. Многие пользователи пришли в ужас от увиденного и заявили, что не смогли бы доплыть до берега, оказавшись в подобной ситуации. Однако фридайвер объяснил подписчикам, что они не в первый раз столкнулись с акулой, поэтому смогли спастись. "Мы знали, что самое главное - держаться ближе друг к другу, поддерживать зрительный контакт, держать рыбу над водой и плыть к берегу, защищаясь оружием", - пояснил он.