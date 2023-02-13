Приостановку торгов на Стамбульской бирже могут продлить

Власти Турции рассматривают возможность продления приостановки торгов на фондовой бирже Стамбула, срок закрытия которой должен истечь 15 февраля. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам собеседников агентства, возобновление торгов могут отложить регуляторы рынка. Пока окончательное решение не принято, отметили источники. Они отказались говорить о подробностях возможного возобновления работы биржи.

8 февраля руководство Стамбульской фондовой биржи сообщило, что на фоне разрушительного землетрясения приостанавливает торги до вечера 14 февраля. Также было принято решение аннулировать все сделки, совершенные 8 февраля. Эти меры приняты в целях "обеспечения надежного, прозрачного, эффективного, конкурентного и стабильного функционирования биржи".

После открытия торгов утром в тот день основной индекс биржи (BIST100) упал более чем на 5% и сработала автоматическая система приостановки торговых операций, призванная защитить от излишней волатильности и паники среди трейдеров. Второй раз система прекратила торги при падении индекса более чем на 7%.