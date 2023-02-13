В Еврокомиссии заявили, что пик общей инфляции в Евросоюзе пройден

В Еврокомиссии заявили, что экономика ЕС смогла избежать рецессии и пик инфляции в союзе пройден. Соответствующими комментариями европейские чиновники сопроводили публикацию зимнего экономического прогноза, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Его составители отмечают, что в то время, как пик общей инфляции был достигнут в октябре - он составил 10,6%, - базовая инфляция в странах ЕС продолжает расти и стоимость электроэнергии остается высокой, поэтому в ЕС прогнозируют дальнейшее ужесточение кредитной политики.

Ожидается, что в 2023 экономика ЕС вырастет на 0,8%, а стран зоны евро - на 0,9%. За 2022 ВВП стран ЕС и зоны евро увеличился на 3,5%. Согласно прогнозам, в первом квартале 2023 года страны ЕС не столкнутся с сокращением ВВП.

В ЕС отметили, что оптовые цены на газ в настоящее время упали ниже уровня до 2022 года благодаря диверсификации источников поставок и резкому спаду потребления энергоресурсов.

Европейские эксперты отмечают, что уровень безработицы в ЕС в конце 2022 года достиг рекордно низкого уровня в 6,1%.