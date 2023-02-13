НАТО рассматривает варианты новых обязательств по расходам на оборону

Страны НАТО рассматривают ряд вариантов действий относительно дальнейших обязательств по их расходам на оборону, в числе возможностей продление прежних обещаний на саммите в Вильнюсе. Об этом заявила в понедельник на брифинге постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы в процессе обсуждения того, что последует за обещанием о расходах на оборону", - ответила она на вопрос журналиста о том, как могут быть пересмотрены намерения стран НАТО довести оборонные расходы минимум до 2% ВВП. "Союзники хотели бы объявить на саммите в этом году, что последует после обещания относительно расходов на оборону", - добавила Смит, говоря о встрече НАТО на высшем уровне в столице Литвы, намеченной на 11-12 июля.

"Данное обещание было дано в 2014 году, срок его действия - 10 лет. Предполагалось, что оно будет действовать с 2014 года по 2024 год. Союзники хотели бы объявить на саммите в этом году, что будет после обещания о расходах на оборону. Есть целый ряд возможностей <...>. Одна из возможностей состоит в том, чтобы повторить обещание относительно расходов на оборону в какой-то форме, в каких-то объемах. Можно сделать данные обязательства более долгосрочными", - добавила Смит.

По словам представителя США при НАТО, также может быть в целом изменен подход к таким обязательствам. Как добавила Смит, данную тему будут обсуждать на встречах министров обороны и иностранных дел стран альянса. Этот вопрос "будет одной из ключевых тем" для НАТО вплоть до саммита в Вильнюсе, уточнила Смит.