https://news.day.az/world/1537817.html Землетрясение в Румынии
Землетрясение в Румынии
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло неподалеку от румынского города Тыргу-Жиу. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его данным, эпицентр находился в 14 километрах от румынского города, очаг залегал на глубине восьми километров. В Тыргу-Жиу проживает около 97,1 тысяч человек.
При этом о разрушениях и пострадавших в румынском городе не сообщалось.
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