https://news.day.az/world/1537828.html В Турции задержаны еще два подрядчика рухнувших зданий
В Турции задержаны еще два подрядчика рухнувших зданий
В Турции продолжается арест подрядчиков рухнувших зданий.
Как сообщает Day.Az, в Стамбуле задержаны 2 человека - Явуз Каракуш и Севилай Каракуш, которые построили большое количество зданий в Адиямане, которые полностью разрушились во время землетрясений.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре