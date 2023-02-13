В Турции задержаны еще два подрядчика рухнувших зданий
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В Турции продолжается арест подрядчиков рухнувших зданий.

Как сообщает Day.Az, в Стамбуле задержаны 2 человека - Явуз Каракуш и Севилай Каракуш, которые построили большое количество зданий в Адиямане, которые полностью разрушились во время землетрясений.