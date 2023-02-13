Страны НАТО солидарны с Турцией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса оказывают поддержку Турции в устранении последствий разрушительных землетрясений, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

На пресс-конференции, посвященной заседанию министром обороны стран Альянса в Брюсселе (14-15 февраля), Столтенберг отметил, что страны НАТО за последнюю неделю отправили в Турцию бригады спасателей, пожарных, медиков и т.д.

"Все наши помыслы с турецким народом", - сказал генсек Альянса, добавив, что страны НАТО отправили в Турцию бригады спасателей, пожарных, медиков и сейсмологов.

"Мы солидарны в поддержке нашего союзника - Турции!", - подчеркнул он.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 31 тыс. человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.