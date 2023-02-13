На Еврокомиссию подали в суд

Газета The New York Times подала в суд на Еврокомиссию (ЕК), чтобы принудить ее к публикации переписки между главой исполнительного органа ЕС Урсулой фон дер Ляйен и главным исполнительным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила европейская версия издания Politico.

Как отмечается, иск был подан еще 25 января, однако запись о нем появилась на сайте Европейского суда только в понедельник, деталей по сути претензий в ней не содержится. По информации источников издания, американская газета стремится в судебном порядке обязать ЕК опубликовать сообщения, в которых может содержаться информация о сделках ЕС с компанией Pfizer по покупке вакцин от COVID-19 "общей стоимостью, оцениваемой в миллиарды евро".

Представители The New York Times от комментариев по факту подачи иска пока отказались, отмечает издание.