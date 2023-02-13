Власти Турции арестовали 10 подрядчиков разрушенных землетрясением домов

Турецкая полиция арестовала около десяти подрядчиков компаний-застройщиков домов, которые обрушились в результате землетрясений.

Как сообщило в понедельник агентство Demiroren, один из них выдавал себя за пострадавшего и скрывался в пятизвездном отеле в Анталье, передает Day.Az.

Омер Джихан был взят под стражу в курортном городке Манавгат, где с родственниками зарегистрировался как пострадавший во время землетрясений. Он был подрядчиком на строительстве жилого комплекса "Куле апартман" в провинции Хатай, который был полностью разрушен во время стихийного бедствия. Его коллега Мустафа Эрдоган Кечеджиоглу был арестован в Анкаре. Полиция сочла, что он может бежать из страны. Дом, который построила его компания, также был разрушен.

В Стамбуле арестовали еще пять лиц, в том числе руководителей подрядных организаций. В аэропорту города был задержан Явуз Каракуш, который с супругой пытался вылететь в Грузию. "Было построено 44 дома, четыре разрушились. Все строилось по нормам", - утверждал он на допросе.

Прокуратура Аданы санкционировала взятие под стражу 62 лиц, связанных с компаниями-застройщиками. Власти Шанлыурфы задержали 11 лиц в связи с гибелью 33 человек под завалами жилого дома. Власти Малатьи объявили в розыск 31 человека.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 643 человек.