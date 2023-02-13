Эрдоган навестил пострадавших при землетрясениях в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган навестили в городской больнице "Башакшехир Чам и Сакура" в Стамбуле пострадавших в результате разрушительных землетрясений на юге страны, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Президента проинформировали о состоянии здоровья пациентов.
Турецкий лидер пожелал раненым скорейшего выздоровления.
Главу государства сопровождали губернатор Стамбула Али Йерликая и начальник Управления здравоохранения Стамбула Кемаль Мемишоглу.
По последним данным, число погибших в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 31,6 тыс. человек.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.
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