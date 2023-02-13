https://news.day.az/world/1537843.html Взрыв на газопроводе в России попал на видео
Взрыв на газопроводе в России попал на видео
В Мышкинском микрорайоне Ярославской области на газопроводе произошел взрыв.
Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал "112", передает Day.Az.
По информации канала, пострадавших в результате взрыва нет. На месте работают экстренные службы российского региона.
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