Взрыв на газопроводе в России попал на видео
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В Мышкинском микрорайоне Ярославской области на газопроводе произошел взрыв.

Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал "112", передает Day.Az.

По информации канала, пострадавших в результате взрыва нет. На месте работают экстренные службы российского региона.