Байден распорядился проанализировать феномен НЛО

Межведомственная группа для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов будет создана в США по поручению президента Джо Байдена.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга у Белого дома. Причиной послужили три аппарата неизвестного происхождения, которые американские истребители сбили ранее на севере страны и над Канадой.

Президент через своего советника по национальной безопасности сегодня распорядился межведомственной группе изучить политические импликации обнаружения, анализа и утилизации неопознанных воздушных объектов, которые представляют риски с точки зрения безопасности.

Каждый элемент правительства удвоит усилия для того, чтобы понять и нейтрализовать такие явления, - заявил Кирби.

При этом он подчеркнул, что власти США не считают, что эти объекты были внеземного происхождения.