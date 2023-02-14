В Молдове планируют утвердить новое правительство

Новый состав правительства Молдове во главе с бывшим секретарем Совета безопасности Дорином Речаном планируется утвердить до 16 февраля.

Как заявил вице-спикер парламента республики Михай Попшой, такая договоренность была достигнута на состоявшейся в понедельник встрече Речана с депутатами правящей Партии действия и солидарности (ПДС), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Состоялась встреча с кандидатом в премьеры, вся фракция имела возможность задать ему вопросы в области экономики, европейской интеграции, национальной безопасности. И мы уверены, что в кратчайшие сроки, скорее всего, в четверг, нам удастся представить правительство", - заявил в эфире телеканала TV8 Попшой, который является вице-председателем ПДС.

Ранее спикер парламента и лидер правящей партии Игорь Гросу заявил, что ПДС, контролирующая большинство мест в законодательном собрании, окажет поддержку программе и составу нового правительства. Он также сообщил, что многие бывшие члены кабинета Натальи Гаврилицы войдут в новое правительство, однако в его структуре возможно произойдут изменения. В частности, появится министерство энергетики, которое, по словам Гросу, "станет стратегическим". В прежнем кабинете этими вопросами занималось министерство инфраструктуры и регионального развития во главе с вице-премьером Андреем Спыну, который в понедельник назначен генеральным секретарем аппарата президента. Он занял пост вице-премьера в правительстве Гаврилицы в июле 2021 года, в октябре того же года он провел переговоры с "Газпромом" о продлении договора на поставки газа в республику. После того, как за полтора года тарифы на него в республике выросли более чем в семь раз, представители оппозиционных партий возложили на Спыну ответственность за кризис в энергетике.

Кадровые перестановки в руководстве Молдовы начались после отставки кабинета Гаврилицы, которая заявила о своем уходе 10 февраля после совещания в администрации президента. Премьер отказалась назвать причины отставки, но уже через два часа Санду выдвинула на этот пост Речана. Его кандидатура должна быть утверждена парламентом.

Речан уже заявил, что приоритетом его кабинета останется интеграция в Евросоюз, которую он намерен активизировать. Кроме того, кандидат отметил необходимость наведения порядка в государственных учреждениях, в сфере безопасности, а также обратил внимание на важность привлечения инвестиций и нового импульса для развития экономики.

В июне 2022 года в Молдове начались акции протеста оппозиции, на которых жители республики выражали недовольство действующей властью. Выступающие на митингах граждане возмущаются беспрецедентным увеличением цен на газ и другие энергоресурсы, топливо, продукты питания, а также падением уровня жизни. Лидеры оппозиции пообещали возобновить демонстрации весной.