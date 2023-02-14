ВОЗ зафиксировала вспышку вируса Марбург

Власти Экваториальной Гвинеи объявили о первой в истории вспышке вируса Марбург.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Экваториальная Гвинея сегодня подтвердила первую в истории вспышку болезни, вызванной Марбургским вирусом", - отметили в организации.

Уточняется, что предварительные анализы дали положительный результат на вирусную геморрагическую лихорадку. В западной провинции Киентем умерли по меньшей мере девять человек. На сегодняшний день зафиксировано 16 предполагаемых случаев с симптомами, включающими лихорадку, усталость, рвоту с примесью крови.

Как сообщили в ВОЗ, вирус Марбурга передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. На данный момент зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет, резюмировали в организации.