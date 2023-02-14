В Венгрии стартовала добыча газа на одном из месторождений

Началась промышленная добыча газа на месторождении в области Бекеш, расположенной на юго-востоке Венгрии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Министерство энергетики страны.

"Первая скважина на месторождении Ньекпуста, обнаруженном в районе города Шаркад, была запущена в эксплуатацию в понедельник, а бурение второй скважины начнется в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разведка и добыча газа на месторождении Ньекпуста получили название проект Корвин. В нем участвуют в равных долях компании MVM CEEnergy, созданная крупной венгерской корпорацией MVM, и компания Horizon General, являющаяся дочерним предприятием американской Aspect Holdings. Бурение первой скважины в районе Шаркада было осуществлено в марте 2022 года.

По данным Министерства энергетики Венгрии, в прошлом году меры экономии энергии позволили сократить потребление газа в Венгрии на 17%, но страна по-прежнему испытывает последствия энергетического кризиса. Ожидается, что в этом году добыча газа на территории Венгрии будет увеличена с 1,5 млрд до 2 млрд кубометров.