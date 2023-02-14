В поисково-спасательных работах в Турции участвуют спасатели из 80 стран
Команды спасателей из 80 стран участвуют в поисково-спасательных операциях в зоне разрушительных землетрясений, произошедших на прошлой неделе на юге страны. Об этом говорится в сообщении МИД Турции, опубликованном в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".
Согласно заявлению, в общей сложности 100 стран предложили Анкаре помощь после стихийного бедствия.
В МИД уточнили, что на данный момент "на земле" работают 9 247 спасателей из-за рубежа.
В ведомстве добавили, что ожидается прибытие спасателей еще из пяти стран.
По последним данным, число погибших в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 31,6 тыс. человек.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.
Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.
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