Мраморное море отступило от берегов Стамбула

Мраморное море внезапно отступило на 15-20 метров от берегов Стамбула. Однако ученые призывают граждан не беспокоиться и не связывают падение уровня моря с землетрясениями, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам специалистов из обсерватории Кандилли, такой внезапный отлив обусловлен резким перепадом давления.