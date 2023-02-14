https://news.day.az/world/1537868.html Мраморное море отступило от берегов Стамбула - ВИДЕО
Мраморное море отступило от берегов Стамбула - ВИДЕО
Мраморное море внезапно отступило на 15-20 метров от берегов Стамбула. Однако ученые призывают граждан не беспокоиться и не связывают падение уровня моря с землетрясениями, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По словам специалистов из обсерватории Кандилли, такой внезапный отлив обусловлен резким перепадом давления.
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