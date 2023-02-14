Кровля обрушилась в горящем техцентре в Москве

Обрушение кровли произошло в горящем техцентре на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает городская прокуратура, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"По предварительной информации, в здании автосервиса на ул. Декабристов произошел пожар, в ходе которого частично обрушилась кровля", - отметили в ведомстве.

Также в прокуратуре заявили, что контролируют выяснение обстоятельств и причин пожара.

Напомним, возгорание произошло в техцентре на улице Декабристов в Москве. Огнем охвачена площадь 1,5 тысячи квадратных метров. Сейчас спасатели пытаются ликвидировать пожар.