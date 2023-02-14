https://news.day.az/world/1537870.html Кровля обрушилась в горящем техцентре в Москве - ВИДЕО
Кровля обрушилась в горящем техцентре в Москве - ВИДЕО
Обрушение кровли произошло в горящем техцентре на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает городская прокуратура, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"По предварительной информации, в здании автосервиса на ул. Декабристов произошел пожар, в ходе которого частично обрушилась кровля", - отметили в ведомстве.
Также в прокуратуре заявили, что контролируют выяснение обстоятельств и причин пожара.
Напомним, возгорание произошло в техцентре на улице Декабристов в Москве. Огнем охвачена площадь 1,5 тысячи квадратных метров. Сейчас спасатели пытаются ликвидировать пожар.
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