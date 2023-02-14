В Турции призвали запретить продавать недвижимость иностранцам

Глава "Хорошей партии" (İyi Parti) Турции Мерал Акшенер призвала запретить продажу недвижимости иностранцам на фоне рекордного роста цен на жилье. Об этом сообщает местная газета T24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Наряду с повышением арендной платы, продолжающаяся проблема размещения жертв землетрясения вновь обратила взоры на продажу недвижимости иностранцам", - пишет газета.

По информации издания, в выходные председатель оппозиционной партии провела инспекцию в провинции Хатай, где обратила внимание на эту проблему. Отмечается, что правительство Турции "пока не предприняло никаких шагов по этому вопросу".