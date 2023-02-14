https://news.day.az/world/1537873.html Момент взрыва на газопроводе в России - ВИДЕО
Момент взрыва на газопроводе в России - ВИДЕО
В Ярославской области произошел взрыв на газопроводе.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент зафиксирован в деревне Еремейцево Мышкинского района.
На место взрыва прибыли сотрудники МЧС.
В социальных сетях было опубликовано фото, на котором запечатлен момент взрыва.
Также известно, что никто не пострадал в результате инцидента.
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