Момент взрыва на газопроводе в России
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В Ярославской области произошел взрыв на газопроводе.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент зафиксирован в деревне Еремейцево Мышкинского района.

На место взрыва прибыли сотрудники МЧС.

В социальных сетях было опубликовано фото, на котором запечатлен момент взрыва.

Также известно, что никто не пострадал в результате инцидента.