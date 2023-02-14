Белый дом о запуске шаров над Китаем

Американские спецслужбы сейчас очень заняты.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, после инцидента с китайским аэростатом, который в итоге был сбит, Пентагон сегодня отчитался о новых похожих случаях. За минувшие выходные в небе над США были уничтожены еще несколько объектов. Но есть проблема. Если в случае с воздушным шаром из КНР американские военные его идентифицировали довольно точно, то сейчас они вообще не понимают, что именно сбили.

Гонка вооружений, торговые войны - это вчерашний день. Оказалось, чтобы поссорить мировые державы и посеять панику в самих Штатах, нужны всего лишь надувные изделия. Телеканалы уже вторую неделю начинают выпуски новостей как по шаблону.

- Американские военные сбили еще один летающий объект!

- Истребители сбили еще один неопознанный объект над США!

На сегодня известно о четырех сбитых объектах: у Восточного побережья, над Аляской, над Канадой и озером Гурон. Еще один засекли в Монтане. Но физически обнаружить не смогли, отделались странным определением "радарная аномалия". Китай признает: только первый аэростат был их метеорологическим зондом. Исключительно мирным. А вот Штаты игру в шары начали давно...

"Только с прошлого года американские воздушные шары незаконно пролетали над Китаем более 10 раз без какого-либо разрешения китайских властей. Так что первое, что должны сделать США, заняться самоанализом, а не клеветать и обвинять Китай", - подчеркнул официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

- Вы можете ответить на эти обвинения Китая?

- Неправда. Наши шары над Китаем не летают...

Вопросов больше, чем ответов. Почему радары не увидели шары? Тут виной всему высота полета - стратосфера. 17-18 километров над землей. Из-за своей структуры они почти не отражают радиоволны - радары бессильны.

Зачем-то Пентагон дал шарам вдоволь повисеть над стратегическими объектами. Над нефтяными месторождениями и даже военной базой с ядерным оружием.

"Аэростат провел много времени над воздушной базой наших ВВС в Монтане, где наши межконтинентальные баллистические ракеты. Пекин ясно дает понять: США не могут контролировать собственное воздушное пространство", - подчеркнул старший научный сотрудник Института Гейтстоуна Гордон Ченг.

При этом американский истеблишмент боится признаться в уязвимости Штатов, ведь это грозит провалом демократам, которые разогнали гонку вооружений и подготовили рекордный в истории военный бюджет США.

"Мы получили огромный объем развединформации, наблюдая за китайским воздушным шаром, когда он пролетал над США", - сказал лидер демократов в сенате Чак Шумер.

"Но ведь китайцы тоже получили огромный объем разведданных о США!" - заявил журналист.

"Ну, они добыли бы информацию в любом случае. Но зато мы теперь точно знаем, что они это делают", - ответил Шумер.

Что любопытно: три из четырех объектов были сбиты над водой. Поиски якобы осложняют погодные условия. Или их просто не хотят найти. Сейчас в самих США становится популярной версия, что власти хотят отвлечь внимание американцев от катастрофы, сравнимой с Чернобылем.

Практически одновременно с началом истерии вокруг аэростатов появляется информация о крупнейшей аварии на железной дороге в Огайо. С рельсов сошли 50 вагонов. В 20 из них находился сильнейший яд - винилхлорид. Он вызывает рак печени, головного мозга, крови, легких.

По прямой от места катастрофы до Нью-Йорка - 650 километров. При скорости ветра всего 6 метров в секунду ядовитые облака могли уже оказаться на восточном побережье.

"Да тут взорвали целый город с химикатами. При этом людей вернули в свои дома несмотря на то, что горящие химикаты крайне опасны и могут вызвать поражения глаз, горла", - заявил специалист по опасным материалам Сил Каджано.