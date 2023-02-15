Мексиканка сбежала после предложения руки и сердца на футбольном матче

Жгучая драма в лучших традициях Шекспира разыгралась в прямом эфире во время чемпионата по футболу в Мексике, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ее свидетелями стали сотни зрителей на стадионе. Когда в перерыве матча один из фанатов решил сделать предложение своей возлюбленной на поле, публика была уверена, что впереди счастливый финал.

Арена взорвалась, сердца забились. Но жизнь решила написать совсем другой сценарий.

На глазах у всех невеста неожиданно сбежала, помотав головой. Убитого горем жениха бросился успокаивать лис - это эмблема одной из команд, которая в этот день на этом самом поле тоже потерпела поражение со счетом 2:0.