Конгрессмены США расследуют возникновение COVID-19

Контролируемая республиканцами Палата представителей Конгресса начала расследование происхождения COVID-19, запросив информацию у чиновников администрации Джо Байдена. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, специальный подкомитет по пандемии коронавируса комитета палаты по надзору запросил информацию у нескольких человек, включая бывшего старшего медицинского советника Байдена Энтони Фаучи, относительно происхождения коронавируса. Отмечается, что также проверяется версия об утечке вируса из китайской лаборатории.

"Расследование должно начаться с того, где и как появился этот вирус, чтобы мы могли попытаться предсказать, подготовить или предотвратить его повторение", - приводит агентство слова председателя подкомитета Бреда Венструпа.

В совместном отчете Всемирной организации здравоохранения и Китая, опубликованном в марте 2021 года по итогам международной миссии в Ухань, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей. Однако специалисты не пришли к окончательному выводу о том, как именно вирус попал на уханьский рынок морепродуктов "Хуанань". Высказывались и предположения о его лабораторном происхождении.