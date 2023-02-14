В ООН заявили о попытках оценить масштабы потребностей Турции и Сирии

Совет Безопасности ООН в настоящее время пытается определить масштаб гуманитарных потребностей Турции и Сирии, которые пострадали от разрушительных землетрясений. Об этом во вторник заявил заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Фархан Хак в эфире телеканала Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На данном этапе Совет Безопасности пытается оценить масштаб гуманитарных потребностей Турции и Сирии. Часть из них обусловлена необходимостью <...> обеспечить доступ к людям, которые нуждаются в дополнительной помощи", - сказал Хак. По его словам, удовлетворение нужд пострадавших жителей Сирии будет зависеть от количества функционирующих пунктов доставки помощи из Турции.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил согласие президента Сирии Башара Асада на открытие двух дополнительных пунктов доставки помощи из Турции на северо-запад арабской республики. Речь идет о пунктах "Баб-эль-Салам" и "Эль-Райи", которые будут работать три месяца.

9 февраля возобновил работу пункт пропуска "Баб-эль-Хава", через который гуманитарная помощь доставляется на северо-запад Сирии из Турции. Это единственный пункт пропуска, действующий в рамках одобренного Советом Безопасности ООН механизма трансграничной помощи. Он был закрыт после землетрясения из-за повреждения дороги, его пропуская способность снижена.