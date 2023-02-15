В Лондоне обеспокоились использованием полицией китайских дронов

Британские правительственные чиновники обеспокоены возможной утечкой конфиденциальных данных из-за использования полицией дронов, произведенных китайской фирмой DJI. Об этом пишет газета Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Они обеспокоены тем, что приложения могут быть использованы для загрузки конфиденциальных данных с телефонов операторов или других устройств", - сказано в материале.

Отмечается, что минимум 230 из 337 дронов, используемых британскими службами, произведены китайской компанией.

Уполномоченный по вопросам наблюдения Фрейзер Сэмпсон потребовал рассмотреть необходимость приостановить закупки дронов до оценки безопасности.