В Турции после землетрясений могут снести десятки тысяч зданий

Как минимум 41 тысяча зданий в 10 пострадавших от землетрясений провинциях Турции разрушены или находятся в аварийном состоянии, сообщает министерство градостроительства и окружающей среды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава ведомства Мурат Курум на брифинге в Газиантепе рассказал, что выявлено 41 791 здание, которые необходимо срочно снести, или же они находятся в аварийном состоянии.

Полностью оценку планируется завершить за неделю.