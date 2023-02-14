https://news.day.az/world/1537925.html В Турции после землетрясений могут снести десятки тысяч зданий
В Турции после землетрясений могут снести десятки тысяч зданий
Как минимум 41 тысяча зданий в 10 пострадавших от землетрясений провинциях Турции разрушены или находятся в аварийном состоянии, сообщает министерство градостроительства и окружающей среды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Глава ведомства Мурат Курум на брифинге в Газиантепе рассказал, что выявлено 41 791 здание, которые необходимо срочно снести, или же они находятся в аварийном состоянии.
Полностью оценку планируется завершить за неделю.
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