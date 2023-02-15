Сколько потеряла британская экономика из-за Brexit?

Великобритания потеряла вследствие выхода из Евросоюза (Brexit) £29 млрд ($35,2 млрд) инвестиций. Об этом заявил представитель комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Джонатан Хаскел в опубликованном во вторник интервью газете Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его оценке, потери бизнеса в виде капиталовложений после референдума в 2016 году по вопросу выхода из ЕС эквивалентны 1,3% ВВП Соединенного Королевства. Эксперт не исключает, что данный показатель может увеличиться примерно до 2,8% ВВП в 2026 году, при этом уточнив, что страна последние шесть лет занимает последнее место среди членов Группы семи (G7) по привлечению инвестиций.

Королевство покинуло ЕС 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после Brexit переходный период, в течение которого на Великобританию распространялись все европейские нормы. По словам экспертов, такой шаг привел к экономическим потерям, разрыву культурных и научных связей.