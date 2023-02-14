Американские военные нашли в обломках сбитого китайского аэростата электронику

Военные специалисты в Соединенных Штатах нашли в обломках сбитого над океаном китайского аэростата электронный механизм и датчики. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на информацию северного командования американских вооруженных сил, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По версии собеседников СМИ, сбитый аэростат КНР мог использоваться в целях сбора разведывательных данных.

"Командам удалось извлечь значительное количество обломков, включая все приоритетные датчики и электронные компоненты, а также крупные части конструкции", - уточнили американские военные.

Американским военным 12 февраля удалось сбить уже четвертый воздушный объект за последние 8 дней, включая китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой.

В настоящий момент в Вашингтоне выясняют, с какой целью запускались аэростаты, не исключая версии со шпионажем. Расследование в связи с обнаружением аэростатов продолжается, точная версия пока не называется.