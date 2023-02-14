Министра Финляндии взломали через WhatsApp

Аккаунт в мессенджере WhatsApp министра экономического развития Финляндии Мики Линтиля был взломан неизвестными. Об этом сообщает местный портал Yle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что политик подтвердил факт взлома, однако отказался рассказать детали случившегося. "Мой смартфон на проверке, так что ничего нового сказать не могу", - сообщил Линтиля.

Министр также не стал прямо отвечать на вопрос о том, мог ли кто-то другой воспользоваться его телефоном перед взломом в WhatsApp.

Уполномоченная по защите данных Ану Талус назвала "исключительным случаем" взлом аккаунта Линтиля. "Я не знаю, чтобы раньше происходили подобные случаи", - добавила чиновница.